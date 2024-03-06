Пропускали без очереди: таможенников подозревают в получении взяток в Туркестанской области

На брифинге в Антикоре сообщили о деле в отношении должностных лиц таможенного поста в Туркестанской области. Их подозревают в получении взяток от 50 до 200 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенного поста "Қазығұрт" областного департамента государственных доходов по фактам взяточничества на системной основе.

Они подозреваются в получении взяток от участников внешнеэкономической деятельности в сумме от 50 до 200 тысяч тенге за беспрепятственный проезд грузовых автомашин через таможенный пост. Расследование продолжается", - сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

Кроме того, на брифинге Антикора были озвучены подробности задержания экс-вице-министра культуры и спорта. Сообщается, что в деле фигурирует казахстанско-российский форум в Петропавловске

Также в Агентстве рассказали об одной из мер профилактики коррупционных преступлений в Казахстане – госслужащих водят на экскурсии в изоляторы и суды.

Напомним, в феврале 2022 года был задержан глава таможенного поста "Нур Жолы" на границе с Китаем и его заместитель.

В сентябре того же года сотрудники Антикора задержали заместителя руководителя таможенного поста "Морпорт Актау". Его подозревали в получении взяток.

А в мае 2023 года двух казахстанцев в России осудили за дачу взятки таможеннику. Районный суд Алтайского края вынес обвинительный приговор казахстанцам, которые предложили таможеннику взятку в размере 4 тысяч долларов (1,77 млн тенге).