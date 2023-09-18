Какие взятки предлагали полицейским, рассказали в МВД

Представители МВД на брифинге заявили о снижении уровня коррупции среди стражей порядка и рассказали, за что полицейским предлагали взятки до 2 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам главы управления Департамента собственной безопасности МВД Адильгожи Кусаинова, появление у казахстанских полицейских "смартжетонов" снизало уровень коррупции – жетоны нельзя самовольно отключить, при этом в любой момент к ним могут подключиться руководители или проверяющие.

В МВД заявили, что впервые за последние несколько лет уровень коррупции в патрульной полиции снизился на 38%, а в миграционной службе – на 74%.

"Это позволяет контролировать действия подчиненных в онлайн-режиме, отслеживать по GPS-системе фактическое их нахождение.

Наряду с добросовестным исполнением своих обязанностей в рамках Integrity Check обеспечивается превенция коррупции в собственных рядах.

У личного состава повысился антикоррупционный иммунитет. В 6 раз – с 82 до 504 – увеличилось число сообщений сотрудников о попытках их подкупа. По 99 фактам начаты досудебные расследования", – сообщил спикер.

В качестве примеров Кусаинов рассказал о суммах взяток, которые предлагали полицейским.

Так, по его словам, в ДП Алматы старший следователь обратился с рапортом о том, что подозреваемый предложил ему 2 млн тенге за прекращение уголовного дела.

Такая же сумма была предложена начальнику районного отдела полиции ДП Восточно-Казахстанской области за увод от уголовной ответственности – он отказался от денежных средств и предупредил взяткодателя об уголовно-правовых последствиях.

Кроме того, по данным МВД, начальник отряда ДУИС по Акмолинской области также отказался от 600 тыс. тенге за разрешение осужденному пронести на территорию учреждения 10 мобильных телефонов.

Напомним, что и получение, и дача взятки считаются в Казахстане уголовными преступлениями.

Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом наказание за дачу взятки установлено в 367 статье Уголовного кодекса РК.

Так, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.