Двух казахстанцев в России осудили за дачу взятки таможеннику

Суд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Районный суд Алтайского края вынес обвинительный приговор казахстанцам, которые предложили таможеннику взятку в размере 4 тыс. долларов (1,77 млн тенге), передает официальный сайт Алтайской таможни.

Сообщается, что граждан Казахстана задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни.

По информации ведомства, двое мужчин лично передали денежное вознаграждение сотруднику Ташантинского таможенного поста за перемещение автомобилей из Монголии в Казахстан через территорию России без оформления в установленном порядке.

Суд признал казахстанцев виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, б части 4 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере". Им назначили наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей (5,62 млн тенге) с каждого.

"В настоящее время приговор Кош-Агачского районного суда Республики Алтай не вступил в законную силу", – добавили в ведомстве.

Добавим, что, согласно информации на сайте Кремля, пункты а и б части 4 статьи 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу), если они совершены:

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в крупном размере, –

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

Напомним, в начале мая казахстанца Ансагана Молдахметова российский суд приговорил к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в центре Омска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022315-dvuh-kazahstantsev-v-rossii-osudili-za-dachu-vzyatki-tamozhenniku/