Задержаны глава таможенного поста "Нур Жолы" на границе с Китаем и его заместитель (видео)

Кадр из оперативного видео: Антикоррупционная служба РК

28 февраля Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры на границе с Китаем пресечена преступная деятельность ряда должностных лиц таможенного поста "Нур Жолы". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

В ведомстве рассказали, что в результате проведенной оперативной комбинации задокументирован факт дачи взятки в размере 50 тыс. долларов США имитировавшему преступную деятельность сотруднику надзорного органа за положительное решение вопросов по проводимой проверке.

По данному факту задержаны руководитель таможенного поста "Нур Жолы" и его заместитель.

Одновременно задержан представитель одного из уполномоченных экономических операторов за дачу взятки проверяющим в сумме 30 тыс. долларов США за сокрытие контрабанды товаров в крупном размере.

Досудебное расследование продолжается. Иную информацию в Антикоррупционной службе не разглашают.

Напомним, в январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о начале масштабных операций по наведению порядка на таможенной границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958582-zaderzhany-glava-tamozhennogo-posta-nur-zholy-na-granitse-s-kitaem-i-ego-zamestitel/