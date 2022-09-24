Задержан замглавы таможенного поста "Морпорт Актау"

Порт в Актау. Фото: с сайта strategy2050.kz

Задержан заместитель руководителя таможенного поста "Морпорт Актау". Его подозревают в получении взяток. Как отметили в прокуратуре Мангистауской области, сотрудники Антикоррупционной службы ведут расследование в отношении нескольких должностных лиц, передает телеканал "Астана".

Досудебное расследование начато по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно".

Должностных лиц подозревают в том, что они брали деньги у таможенных декларантов. Правда, суммы не уточняются. Главный фигурант дела арестован на 2 месяца.

"В ходе расследования изобличен заместитель руководителя таможенного поста. Судом 10 сентября в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил старший прокурор прокуратуры Мангистауской области Асет Беккайров.

Он добавил, что в настоящее время проводятся следственные действия, необходимые для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989411-zaderzhan-zamglavy-tamozhennogo-posta-morport-aktau/