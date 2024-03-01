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В АФМ заявили о завершении расследования по делу ОПГ Коспаева

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Мужчина в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сегодня в кулуарах мажилиса высказался по делу об ОПГ Елдоса Коспаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Елемесова, направлено ли уже в суд дело об ОПГ Елдоса Коспаева.

"По нему дело окончено. В настоящий момент находится на ознакомлении. И как только ознакомление будет окончено, дело будет направлено в суд", – ответил Женис Елемесов.

Дело об ОПГ Коспаева

Напомним, в июле 2022 года сотрудники ДЭР по Алматы пресекли деятельность группы, которая, предположительно, могла шантажировать и заставлять известных казахстанских предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Позже в АФМ сообщили, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. В ведомстве отметили, что Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров были арестованы, а Коспаев, Шалин и Имашев – объявлены в международный розыск.

С санкции суда были арестованы денежные средства на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, а также изъяты 19 автомобилей премиум-класса.

Вскоре были обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах. Еще несколько человек объявили в розыск.

Также в АФМ уточняли, что ОПГ состояла из 11 участников, где 5 на тот момент уже были арестованы, а 6, в том числе предполагаемый организатор Елдос Коспаев, – объявлены в розыск.

Еще сообщалось, что в Жамбылской области задержан человек, который подозревается в незаконном переправлении через границу Казахстана членов предполагаемой ОПГ Коспаева.

Однако в сентябре 2023 года в КНБ сообщили, что Елдоса Коспаева и членов его группировки экстрадировали из Северного Кипра в Казахстан. Их поместили в следственный изолятор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064049-v-afm-zayavili-o-zavershenii-rassledovaniya-po-delu-opg-kospaeva/

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