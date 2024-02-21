Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стало известно, на каком этапе находится дело о нападении на водителя "скорой" в Караганде

Опубликовано:

Избиение водителя скорой помощи в Караганде
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов в ходе отчетной встречи ответил на вопрос о примирении избитого водителя скорой помощи и подозреваемого Нурболата Дакебаева, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным главного полицейского региона, резонансное уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи близится к завершению. На данном этапе речи о примирении не идет.

"Расследование уголовного дела находится на стадии завершения. И в ближайшее время через прокурора будет передано в суд. Остальную информацию в рамках статьи 201 УПК РК я озвучить не могу", - сказал Санжар Адилов.

Напомним, в конце января в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали служебный автомобиль.

Занимавшая на тот момент пост министра здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала происшествие и рассказала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и сам пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. 1 февраля он был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района. Сообщалось, что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062250-stalo-izvestno-na-kakom-etape-nahoditsya-delo-o-napadenii-na-voditelya-skoroy-v-karagande/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.