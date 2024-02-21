Стало известно, на каком этапе находится дело о нападении на водителя "скорой" в Караганде

Начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов в ходе отчетной встречи ответил на вопрос о примирении избитого водителя скорой помощи и подозреваемого Нурболата Дакебаева, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным главного полицейского региона, резонансное уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи близится к завершению. На данном этапе речи о примирении не идет.

"Расследование уголовного дела находится на стадии завершения. И в ближайшее время через прокурора будет передано в суд. Остальную информацию в рамках статьи 201 УПК РК я озвучить не могу", - сказал Санжар Адилов.

Напомним, в конце января в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали служебный автомобиль.

Занимавшая на тот момент пост министра здравоохранения Ажар Гиният прокомментировала происшествие и рассказала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и сам пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении. 1 февраля он был задержан на одной из зимовок Каркаралинского района. Сообщалось, что ему грозит до трех лет лишения свободы.