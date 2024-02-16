"Связал и угрожал ножом": подозреваемого в нападении на детей задержали в Алматинской области

Полицейские нашли и задержали мужчину, которого подозревают в нападении на малолетних детей в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП региона Бауржана Аленова.

Как сообщил глава полиции Алматинской области на своей странице в , мужчину водворили в изолятор временного содержания. Сейчас проводятся следственные действия.

"Отметим, что операция по задержанию прошла в Карасайском районе Алматинской области. Ход расследования находится у меня на личном контроле", - написал Аленов.

Он добавил, что иная информация в силу положений статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео со связанными детьми. Сообщалось, что кадры были сделаны в Жамбылском районе Алматинской области.

Автор поста сообщил, что неизвестный мужчина ворвался в чужой дом, "связал четверых малолетних детей, избивал, пытал их и наносил ножевые ранения". Ворвавшийся назвал себя Бахытжаном.

В полиции тогда рассказали, что установили подозреваемого и принимают меры для его задержания.

По какой статье ведется дело, не уточняется.

Напомним, 7 февраля в одной из съемных квартир в Туркестане были обнаружены тела двух малолетних детей. Полиция возбудила уголовное дело и объявила мать детей в розыск.

Ее задержали 8 февраля в одной из гостиниц Шымкента.

Позже детский омбудсмен Динара Закиева рассказала, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается убить своих детей. Сейчас ведется следствие.

Добавим, что в начале января в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух своих несовершеннолетних детей: один из них учился во втором классе, другой - в пятом.