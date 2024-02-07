Тела двоих детей нашли в съемной квартире в Туркестане: их мать сообщила адрес подруге и скрылась

В Туркестане на съемной квартире были обнаружены тела двух малолетних детей. Полицейские разыскивают их мать – жительницу Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Туркестанской области.

Как сообщили в ДП региона, 7 февраля в одной из съемных квартир были обнаружены тела двух малолетних детей. По факту возбуждено уголовное дело.

"Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизы.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и обнаружения местонахождения матери, жительницы Кызылординской области, которая сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения.

"Расследование дело находится под моим личным контролем", – сообщил глава ДП Туркестанской области Мурат Кабденов на своей странице в Facebook.

Между тем в ДП области попросили жителей не распространять недостоверную информацию.

"Предупреждаем, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность и призываем граждан доверять сведениям из официальных источников", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале января этого года в Алматы убили двух школьников – один из них учился во втором классе, другой – в пятом. Главный подозреваемый в убийстве детей – их родной отец.