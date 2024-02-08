О трагедии на съемной квартире в Туркестане высказалась детский омбудсмен

Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала в соцсетях смерть двух детей, тела которых нашли на съемной квартире в Туркестане, передает NUR.KZ.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева выразила соболезнования в связи с гибелью двух детей в Туркестане.

"Известно, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей.

Обстоятельства выясняются. Расследованием дела занимается ДП Туркестанской области", – пишет Закиева в официальном Instagram-профиле.

Напомним, вчера стало известно, что в Туркестане на съемной квартире были обнаружены тела двух малолетних детей. Глава областного департамента полиции Мурат Кабденов сообщил, что они разыскивают мать детей.

"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и обнаружения местонахождения матери, жительницы Кызылординской области, которая сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения", – сообщил Кабденов.

Ранее в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух своих несовершеннолетних детей – один из них учился во втором классе, другой – в пятом.

С ноября прошлого года в Алматы идет суд по делу об убийстве 7-летней девочки. На скамье подсудимых – ее мачеха. А в сентябре того же года в области Жетісу по подозрению в убийстве собственного сына задержали пенсионера.