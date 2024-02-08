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Мать двух детей, тела которых нашли на съемной квартире, задержали в Шымкенте

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Наручники на решетке
Наручники. Иллюстративное фото: Scott Olson/Getty Images

В Шымкенте задержали женщину, подозреваемую в убийстве двух своих детей на съемной квартире в Туркестане, передает NUR.KZ со ссылкой на главу областного ДП Мурата Кабденова.

Полиция задержала уроженку Кызылординской области, подозреваемую в убийстве двух своих детей – их тела ранее обнаружили на съемной квартире в Туркестане. Об этом сообщил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов в Facebook.

"На ее розыск был ориентирован весь личный состав ДП области, соседние регионы и мегаполисы. Проведены все необходимые следственно-оперативные мероприятия", – говорит Кабденов.

Оперативники задержали подозреваемую в одной из гостиниц Шымкента.

По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы.

Глава областного ДП напомнил, что расследование дела находится под его личным контролем.

Напомним, что о трагедии высказалась уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева. Она выразила соболезнования в связи с гибелью детей.

Добавим, ранее в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух своих несовершеннолетних детей – один из них учился во втором классе, другой – в пятом.

Также мы сообщали, что с ноября прошлого года в Алматы идет суд по делу об убийстве 7-летней девочки. На скамье подсудимых – ее мачеха. А в сентябре того же года в области Жетісу по подозрению в убийстве собственного сына задержали пенсионера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059865-mat-detey-tela-kotoryh-nashli-na-semnoy-kvartire-zaderzhali-v-shymkente/

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