"Избивал и пытал": видео со связанными детьми прокомментировали в полиции Алматинской области

В соцсетях появилась информация, что в Алматинской области неизвестный ворвался в чужой дом, связал маленьких детей и пытал их. Данные прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал egovpress.

"В Жамбылском районе Алматинской области неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал, пытал их и наносил ножевые ранения", - говорится в описании к ролику.

Судя по ролику, вернувшиеся домой взрослые обнаружили детей связанными. На кадрах видно, как мужчина развязывает плачущую девочку, за кадром слышны голоса еще нескольких плачущих детей. По словам девочки, в дом ворвался незнакомый мужчина, который представился Бакытжаном, и стал угрожать им ножом.

Информацию прокомментировал начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов на своей странице в Instagram.

"По обращению о нападении на малолетних детей начато досудебное расследование.

Подозреваемое лицо установлено. Принимаются меры по его задержанию. Ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции. Иная информация будет предоставлена дополнительно", - сообщил Аленов.

Напомним, 7 февраля в одной из съемных квартир в Туркестане были обнаружены тела двух малолетних детей. Полиция возбудила уголовное дело и объявила мать детей в розыск.

Ее задержали 8 февраля в одной из гостиниц Шымкента.

Позже детский омбудсмен Динара Закиева рассказала, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается убить своих детей. Сейчас ведется следствие.

Добавим, что в начале января в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух своих несовершеннолетних детей: один из них учился во втором классе, другой – в пятом.