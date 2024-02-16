Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Избивал и пытал": видео со связанными детьми прокомментировали в полиции Алматинской области

Опубликовано:

Мужчина держит веревку в руке
Мужчина с веревкой. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилась информация, что в Алматинской области неизвестный ворвался в чужой дом, связал маленьких детей и пытал их. Данные прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал egovpress.

"В Жамбылском районе Алматинской области неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал, пытал их и наносил ножевые ранения", - говорится в описании к ролику.

Судя по ролику, вернувшиеся домой взрослые обнаружили детей связанными. На кадрах видно, как мужчина развязывает плачущую девочку, за кадром слышны голоса еще нескольких плачущих детей. По словам девочки, в дом ворвался незнакомый мужчина, который представился Бакытжаном, и стал угрожать им ножом.

Информацию прокомментировал начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов на своей странице в Instagram.

"По обращению о нападении на малолетних детей начато досудебное расследование.

Подозреваемое лицо установлено. Принимаются меры по его задержанию. Ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции. Иная информация будет предоставлена дополнительно", - сообщил Аленов.

Напомним, 7 февраля в одной из съемных квартир в Туркестане были обнаружены тела двух малолетних детей. Полиция возбудила уголовное дело и объявила мать детей в розыск.

Ее задержали 8 февраля в одной из гостиниц Шымкента.

Позже детский омбудсмен Динара Закиева рассказала, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается убить своих детей. Сейчас ведется следствие.

Добавим, что в начале января в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двух своих несовершеннолетних детей: один из них учился во втором классе, другой – в пятом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2061306-muzhchina-svyazal-chetveryh-detey-i-pytal-ih-v-almatinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.