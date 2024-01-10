Алматинца заподозрили в убийстве двоих родных детей

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве двоих малолетних детей. Родные убитых детей рассказали подробности, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, на прошлой неделе в Алматы убили двоих школьников - один из них учился во втором классе, другой – в пятом. Главный подозреваемый в убийстве - их родной отец.

По словам бабушки мальчиков, мужчина подозревал бывшую жену в изменах и решил отомстить ей через детей.

Близкие утверждают, 39-летний мужчина нанес сыновьям несколько ножевых ранений. А перед этим оставил бывшей жене некую записку.

"Включил телевизор, покормил их, сам сел за стол, писал. Четыре или три написал страницы, листа – письмо Алене, внучке моей. Потом он начал их гонять. У мальчика одного меленького вот так разрезано, горло у обоих перерезано. Руки все были вот так закрыты. Обычно у покойников открыто, а у них все закрыто было, смотреть нельзя было. Соседи слышали, как сильно кричали дети, они вызвали полицию", - рассказала родственница убитых мальчиков.

Расправу над сыновьями отец, как сообщает телеканал, снял на телефон – запись отправил сестре и бывшей жене. Сразу после убийства подозреваемый ранил ножом себя, однако остался жив.

Родственники рассказывают, что конфликты в семье случались регулярно. Супруги девять лет назад развелись, но продолжали жить вместе в квартире с бабушкой и детьми. Мужчина почти год нигде не работал. Близкие полагают, причиной трагедии могла быть ревность или месть.

"Целый месяц он дочери звонил: "Ты мне изменяешь, ты мужиков водишь" и все такое. Поставил дома камеру. Потом ей в сотку там что-то закачал, чтобы каждую минуту ее видел. Но она никогда ему не изменяла. Он вот и над мамой издевался тоже – пинал, вызывали скорую", - поделилась еще одна родственница.

Со слов родных, в четверг отец забрал детей из дома, сказав, что поведет в поликлинику. А на самом деле отвез в арендованное жилье. Именно там и обнаружили тела школьников. Убийство произошло в съемной квартире, которую сдавали посуточно. Она расположена на четвертом этаже пятиэтажки недалеко от центра города.

По словам родственников, отец привел сюда обоих сыновей и жестоко расправился с ними. Соседи отзываются о квартире крайне негативно. Жалуются: последнее время жильцы там постоянно менялись и доставляли массу неудобств.

Полиция уже возбудила дело по статье "Убийство" и начала расследование.

"По данному факту управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по статье 99, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - говорится в комментарии правоохранителей.

Сам подозреваемый находится в больнице под надзором полицейских.

Источник: КТК