"Умудрился продать даже после концерта": фейковые билеты на выступление Меладзе покупали алматинцы

В Алматы задержали подозреваемого в продаже фальшивых билетов на концерт Валерия Меладзе. Билеты обманутые граждане покупали на сайте объявлений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в пресс-службе МВД, несколько граждан решили приобрести билеты на концерт Валерия Меладзе в Алматы, но были обмануты. Подозреваемым в мошенничестве оказался 29-летний житель – его задержали, он дал признательные показания.

Билетов, естественно, у него никаких не было, сообщается на информационном медиапортале министерства Polisia.kz.

"На самом деле никаких билетов у фигуранта не было. Схема его промысла быта такова: размещал объявления о наличии билетов, получал полную оплату за них и выключал сотовый телефон, переставая выходить на связь.

Подозреваемый умудрился продать несколько билетов даже после концерта. Он задержан и дал признательные показания в совершении аналогичных афер в период недавних гастролей исполнителей 50 Cent и Akon. Досудебное расследование продолжается", – рассказал руководитель Киберполиции ДП Алматы Игорь Пудовкин.

Напомним, что концерты певца Валерия Меладзе в Алматы должны были состояться в конце января, но были перенесены на начало января из-за тяжелой ситуации в семье.