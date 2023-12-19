Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рэпера Akon забросали нижним бельем на концерте в Астане (видео)

Опубликовано:

Akon
Akon. Фото: instagram.com/akon

В Сети обсуждают видео из Instagram, на котором видно, как девушки бросают нижнее белье в исполнителя Akon на его концерте, прошедшем в Астане 18 декабря, передает NUR.KZ.

Концерт зарубежного рэпера Akon состоялся накануне в столице Казахстана.

Астанчанки решили привлечь внимание исполнителя хита "Lonely" необычным способом - они бросили свое нижнее белье прямо в музыканта во время выступления. При этом сначала девушки продемонстрировали его на камеру.

Сенегальский и американский исполнитель Akon дал два концерта в Казахстане - 15 декабря артист выступил в Алматы, 18 декабря - в Астане.

Артист не раз был номинирован на различные музыкальные награды. За музыкальную карьеру сотрудничал со многими известными артистами, среди них Гвен Стефани, Дэвид Гетта, Эминем и Снуп Дог. Известен по хитам "Lonely", "Bananza (Belly Dancer)", "Smack That" и "I Wanna Love You".

Приехав в нашу страну, музыкант сделал репост публикаций казахстанских фанатов и выложил пост с Сабуровым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2051489-repera-akon-zabrosali-nizhnim-belem-na-kontserte-v-astane-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.