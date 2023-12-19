Рэпера Akon забросали нижним бельем на концерте в Астане (видео)

В Сети обсуждают видео из Instagram, на котором видно, как девушки бросают нижнее белье в исполнителя Akon на его концерте, прошедшем в Астане 18 декабря, передает NUR.KZ.

Концерт зарубежного рэпера Akon состоялся накануне в столице Казахстана.

Астанчанки решили привлечь внимание исполнителя хита "Lonely" необычным способом - они бросили свое нижнее белье прямо в музыканта во время выступления. При этом сначала девушки продемонстрировали его на камеру.

Сенегальский и американский исполнитель Akon дал два концерта в Казахстане - 15 декабря артист выступил в Алматы, 18 декабря - в Астане.

Артист не раз был номинирован на различные музыкальные награды. За музыкальную карьеру сотрудничал со многими известными артистами, среди них Гвен Стефани, Дэвид Гетта, Эминем и Снуп Дог. Известен по хитам "Lonely", "Bananza (Belly Dancer)", "Smack That" и "I Wanna Love You".

Приехав в нашу страну, музыкант сделал репост публикаций казахстанских фанатов и выложил пост с Сабуровым.