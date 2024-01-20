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Алматинские концерты Валерия Меладзе перенесли из-за трагедии в семье музыканта

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Валерий Меладзе
Валерий Меладзе. Фото: instagram.com/meladzevalerian

Три выступления певца Валерия Меладзе, которые должны были состояться в январе, переносятся на февраль. Причиной тому послужила трагедия в семье артиста, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов.

О переносе концертов сообщила пресс-служба акимата Алматы, поделившись сообщением от организаторов мероприятий.

"Уважаемые жители и гости города! В связи с трагичными семейными обстоятельствами концерт Валерия Меладзе, запланированный на январь, переносится: с 20 января на 2 февраля; с 23 января на 4 февраля; с 25 января на 6 февраля.

Приносим искренние извинения от имени организаторов концерта и концертного зала. Все билеты, купленные ранее, будут действительны на новую дату. Для возврата билетов необходимо связаться с представителями площадки распространения", – сообщили организаторы концертов Меладзе.

Сам артист прокомментировал такое решение организаторов "смертью одного из самых близких ему людей". Однако никаких иных подробностей официально не раскрывалось.

Впрочем, за две недели до этого в Telegram-канале Ксении Собчак сообщалось, что отец артиста – Шота Константинович Меладзе – находится в тяжелом состоянии. Тогда все ближайшие концерты Валерия Меладзе тоже были перенесены.

По информации StarHit, проблемы со здоровьем у отца братьев Меладзе происходят далеко не впервые. В 2008 году его срочно доставили с болями в сердце в одну из элитных клиник Москвы. Шоте Константиновичу на тот момент было 74 года.

При этом его супруга Нелли Акакиевна говорила, что Шота Константинович всегда отличался прекрасным здоровьем, и в последний раз болезнь сердца проявлялась у него 20 лет назад. Однако в 2018 году, как пишет издание, в СМИ вновь появилась информация об аналогичной проблеме. Тогда его состояние медики оценивали как средней степени тяжести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2056557-almatinskie-kontserty-valeriya-meladze-perenesli-iz-za-tragedii-v-seme-muzykanta/

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