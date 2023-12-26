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"Впадаем в крайность": Балаева о поведении фанаток на концерте Akon в Астане

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Akon
Akon. Фото: instagram.com/akon

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК, прокомментировала поведение фанаток на концерте рэпера Akon в Астане, которого они закидали нижним бельем, передает NUR.KZ.

Напомним, на концерте американского рэпера Akon в Астане, который состоялся 18 декабря, фанатки забросали рэпера нижним бельем. Их поведение раскритиковал депутат мажилиса Аманжол Алтай.

Глава Минкультуры и информации Аида Балаева высказала свое мнение. Она отметила, что ее больше озадачило поведение наших девушек, нежели тексты песен певца.

"Конечно, стыдно. Мы, действительно, впадаем иногда в крайность, когда так реагируем на артистов разного толка.

Я хочу сказать, что естественно, если мы говорим о развитии у нас креативной индустрии, это предполагает тоже, чтобы к нам приезжали звезды различного жанра.

Также наши звезды и исполнители посещают другие страны для того, чтобы расширять свою аудиторию. Конечно, здесь все запретить невозможно.

А министерство, в свою очередь, обращает свое внимание на то, чтобы, во-первых, в наших культурных учреждениях такие концерты не проходят.

В основном концерты организовываются частными структурами и конечно, они учитывают аудиторию, популярность тех или иных звезд и приглашают их. Это коммерческие концерты. И мы туда не вмешиваемся", - сказала она.

Балаева также отметила, что Минкультуры и информации обращает внимание на то, чтобы артисты не допускали нецензурную брань, вели себя прилично, а также не допускали политизации - не превращали сцену в платформу для политических лозунгов.

Отметим, что Аида Балаева также сообщила, что никаких нарушений в сериале "Слово пацана" не было найдено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2052720-vpadaem-v-kraynost-balaeva-o-povedenii-fanatok-na-kontserte-akon-v-astane/

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