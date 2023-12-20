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"Бросали нижнее белье": депутат раскритиковал поведение фанаток на концерте Akon в Астане

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Концерт Akon в Астане
Концерт Akon в Астане. Кадр из видео: instagram.com/zhaloby.astana

Депутат мажилиса Аманжол Алтай сегодня раскритиковал поведение казахстанок, бросавших свое нижнее белье на концерте популярного певца Akon в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен Аманжол Алтай выразил мнение, что от недостатка в воспитании девушек в конечном итоге страдает само общество.

"Наша молодежь стала пленницей TikTok и Instagram, мы отдаляемся от ценностей, которые хранили веками, от нравственных ценностей. Один из примеров: вчерашний концерт Akon в Астане.

Во-первых, во время концерта фанатки бросали певцу свое нижнее белье, продемонстрировав низкое моральное поведение, нанеся ущерб репутации нашей страны. Это свидетельствует о слабости воспитания молодежи", – заявил он.

По словам депутата, молодежь не осознавала негативного содержания контекста песен, которые содержат гендерную дискриминацию, оскорбление чести и достоинства девушек. Более того, считает Аманжол Алтай, в тексте песни "Smack That" этого же исполнителя чувствуется опасное содержание, которое "провоцирует возбуждение похоти эротического характера, мутит сознание и негативно влияет на воспитание".

"Я считаю абсолютно неправильным, чтобы организаторы встречали певца в национальной одежде и дарили домбру. Мы должны быть разборчивы в продвижении наших культурных атрибутов. Отдавая священную домбру, символ нашего национального музыкального наследия, певцу, исполняющему такие песни, как "Smack That", "Hypnotiser", которые носят ярко выраженный характер пропаганды проституции и унижения женщин, я воспринимаю как унижение национальных ценностей", – заявил депутат.

В связи с этим он предложил Министерству культуры и информации разработать конкретные требования, предъявляемые к иностранным исполнителям, въезжающим в страну с гастролями.

"Нужно, чтобы соблюдались строгие требования к выбору зарубежных артистов, чтобы не распространять продукцию, противоречащую нашим нормам и принципам! Следить за соблюдением "культурной безопасности", чтобы концерты, проводимые в нашей стране, не наносили вреда нашим национальным ценностям. Министерство просвещения должно ввести в школьную программу предмет "Традиции и национальные ценности", – резюмировал мажилисмен.

Ранее в Сети появились видео с концерта Akon в Астане 18 декабря – на кадрах девушки, пришедшие на мероприятие, бросали в артиста свое нижнее белье. Таким способом казахстанки решили привлечь внимание исполнителя хита "Lonely".

К слову, во время своего пребывания в стране Akon опубликовал в соцсетях публикации фанатов из Казахстана, которые отметили, что с нетерпением ждут его концертов. Также на его страничке появилось шуточное видео с комиком Нурланом Сабуровым.

По информации на официальном сайте рэпера, настоящее его имя – Алиам Дамала Тиам. Он родился 16 апреля 1973 года в Сент-Луисе, штат Миссури. С самого начала карьеры выступает под псевдонимом Akon.

Музыкант прославился, выпустив дебютный альбом "Trouble" в 2004 году. Туда вошли суперхиты "Locked Up" и "Lonely". В его последующие альбомы, "Konvicted" и "Freedom", вошли треки "Smack That", "Don't Matter" и "Beautiful", укрепив его позиции в качестве мировой музыкальной иконы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051727-brosali-nizhnee-bele-deputat-raskritikoval-povedenie-fanatok-na-kontserte-akon-v-astane/

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