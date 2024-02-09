Глава отдела ЖКХ Тараза осужден за хищение бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог

В Жамбылской области руководитель отдела ЖКХ осужден за хищение бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, похищенные чиновником средства выделялись на ремонт улиц Тараза.

"Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Турсынулы З. и заместитель директора ТОО "АлматыМонтажСтрой" Шлеев Е. при проведении работ по среднему ремонту улиц города совершили хищение бюджетных средств на 34,2 млн тенге.

По данному факту прокуратурой города Тараз зарегистрировано уголовное дело по ст.189, ч.4, п.2 (хищение) УК, расследование которого проводилось прокуратурой области", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования ущерб государству был возмещен в полном объеме.

В итоге приговором суда Турсынулы З. и Шлеев Е. признаны виновными по ст.189 ч.4 п.2 УК и осуждены к 8 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в начале недели на заседании в акимате Шымкента был задержан руководитель Управления жилья Азат Момынов. Его вывели прямо из зала.

Перед этим аким Шымкента Габит Сыздыкбеков говорил о коррупции среди подчиненных, отмечая, что в акимате работают и честные люди, и продажные. Кадры задержания аким публиковал в своих соцсетях.

В Антикоре сообщили, что Момынова подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов. Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге.

Также накануне сообщалось о том, что в Жамбылской области выявлено хищение бюджетных средств на сумму 209,9 млн тенге. Их, как оказалось, выделяли на саженцы яблонь.

Между тем, в области Жетісу свыше 29 млн тенге потратил акимат на несуществующие санузлы.

Сегодня также сообщалось о том, что в Алматинской области бухгалтер школы подозревается в хищении более 90 млн тенге.

Наказание за присвоение или растрату вверенного чужого имущества

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.