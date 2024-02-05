Почти 30 млн тенге отдал акимат за несуществующие туалеты в Жетісу

В области Жетісу были выявлены факты хищения бюджетных средств. В частности, свыше 29 млн тенге потратили на несуществующие санузлы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, акимат Сарканского района оплатил более 29 млн тенге за неустановленные санитарно-гигиенические узлы на туристических объектах.

А в Кербулакском районе области Жетісу бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении 34 млн тенге бюджетных средств путем незаконной выплаты повышенных заработных плат и отпускных учителям, а также лицам, вовсе не работающим в данной организации.

По данным фактам Управлением досудебного расследования прокуратуры области Жетісу начаты досудебные расследования по п. 2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса (хищение в особо крупном размере).

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее стало известно, что жительница Павлодара, заключая фиктивные трудовые договоры, похитила бюджетные средства на сумму более 19 млн тенге. Деньги должны были идти на оплату работы людей, оказывающих помощь инвалидам. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

А в Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении 530 млн тенге, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы. Трое подозреваемых арестованы на два месяца.