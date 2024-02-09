Бухгалтера школы в Алматинской области подозревают в хищении 90 млн тенге

В Алматинской области бухгалтер школы подозревается в хищении более 90 млн тенге, предназначенных для зарплат, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Алматинской области выявлен факт хищения бюджетных средств бухгалтером в одной из школ Талгарского района, предназначенных для заработной платы.

"Указанное правонарушение совершено путем перечисления денежных средств несуществующим работникам школы и своим родственникам", - отметили в ведомстве.

Предварительный ущерб составляет более 90 млн тенге и подсчет ущерба продолжается.

По данному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и материалы направлены в Департамент экономических расследований по Алматинской области.

"Аналогичный факт выявлен в Енбекшиказахском районе и по результатам расследования ущерб на сумму более 10 млн тенге бухгалтером школы погашен в рамках расследования", - сообщили в прокуратуре.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В январе в Алматинской области бухгалтера Уйгурской центральной районной больницы осудили на семь лет лишения свободы за присвоение денежных средств участников государственных закупок в размере 90 млн тенге. Эти средства предприниматели вносили на банковский счет больницы в виде гарантии исполнения договоров.

А в Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении денег, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы. Сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге. Трое подозреваемых арестованы на два месяца.