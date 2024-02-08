Более 200 млн тенге из бюджета Жамбылской области пропало на яблонях

В Жамбылской области выявлено хищение бюджетных средств на сумму 209,9 млн тенге. Их выделили на саженцы яблонь, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Жамбылской области установлено хищение бюджетных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса.

"Экс-председатель правления квазигосударственного ТОО "Опытное хозяйство "Меркенский" и его заместитель путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений получили субсидии на сумму 209,9 млн тенге за фактически нереализованные саженцы яблони", - уведомили в надзорном органе.

По данному факту прокуратурой Меркенского района зарегистрировано уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК РК (мошенничество). Оно расследуется областной прокуратурой.

"Судом в отношении одного подозреваемого дана санкция на содержание под стражей, в отношении второго применена мера пресечения домашний арест", - пояснили в надзорном органе.

Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если мошенничество совершено лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В начале года сообщалось, что в Жамбылской области проводятся следственные мероприятия в отношении руководителей филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области.

Позднее стало известно, что замдиректора филиала "КазАвтоЖол" по Жамбылской области, представителя подрядной организации и эксперта технического надзора арестовали по подозрению в хищении крупной суммы из бюджетных средств. Предварительная сумма ущерба составила более 194 млн тенге.