Чиновника в Шымкенте подозревают в хищении 120 млн тенге, выделенных на сейсмобезопасность города (видео)
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Руководитель Управления жилья акимата Шымкента подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы, по поручению президента в регионах проводятся проверки в сфере сейсмической безопасности и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
По результатам таких проверок Департаментом по противодействию коррупции по городу Шымкент начато досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Управления жилья мегаполиса.
"Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города. Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путем строительства банного комплекса в селе Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника.
В настоящее время он задержан и водворен в ИВС ДП Шымкента. Расследование продолжается.
В Антикоре добавили, что согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости - в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.
В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.
Жители Алматы сообщали о незначительных повреждениях в жилых домах.
В ходе своего визита в Алматы 25 января президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности города, в ходе которого дал поручение Генпрокуратуре и Антикору, чтобы разобрались, на что были потрачены средства и почему система не сработала оповещения ЧС.
"Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмотренировок и 2,5 тысячи семинаров, проведенных за это время по всей стране", – указал тогда глава государства.
Президент также отметил, что не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой, озвучив соответствующее поручение в ходе совещания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059202-glava-upravleniya-zhilya-shymkenta-podozrevayut-v-hischenii-sredstv-vydelennyh-na-obespechenie-seysmicheskoy-bezopasnosti-goroda/