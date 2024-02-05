Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Чиновника в Шымкенте подозревают в хищении 120 млн тенге, выделенных на сейсмобезопасность города (видео)

Опубликовано:

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого в хищении бюджетных средств чиновника. Кадр из видео: t.me/antikornews

Руководитель Управления жилья акимата Шымкента подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы, по поручению президента в регионах проводятся проверки в сфере сейсмической безопасности и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По результатам таких проверок Департаментом по противодействию коррупции по городу Шымкент начато досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Управления жилья мегаполиса.

"Должностное лицо подозревается в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города. Предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путем строительства банного комплекса в селе Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника.

В настоящее время он задержан и водворен в ИВС ДП Шымкента. Расследование продолжается.

В Антикоре добавили, что согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости - в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Жители Алматы сообщали о незначительных повреждениях в жилых домах.

В ходе своего визита в Алматы 25 января президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности города, в ходе которого дал поручение Генпрокуратуре и Антикору, чтобы разобрались, на что были потрачены средства и почему система не сработала оповещения ЧС.

"Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмотренировок и 2,5 тысячи семинаров, проведенных за это время по всей стране", – указал тогда глава государства.

Президент также отметил, что не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой, озвучив соответствующее поручение в ходе совещания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059202-glava-upravleniya-zhilya-shymkenta-podozrevayut-v-hischenii-sredstv-vydelennyh-na-obespechenie-seysmicheskoy-bezopasnosti-goroda/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.