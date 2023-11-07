Мачеху заподозрили в убийстве 7-летней падчерицы: в Алматы начался суд по делу

В Алматы начался суд над женщиной, которую подозревают в жестоком убийстве семилетней падчерицы. Интересы подсудимой представляют два адвоката, передает сайт телеканала КТК.

О произошедшем стало известно еще пять месяцев назад. Родные погибшей девочки тогда заявили, что мачеха несколько месяцев ее избивала.

Как рассказала тетя девочки, мачеха набросилась на маленькую Карину в ванной и била девочку головой о стену. А после позвала ее отца. Мужчина вызвал скорую, но было уже поздно.

На скамье подсудимых оказалась 49-летняя Б. По данным телеканала, она была общественницей, работала председателем КСК. Женщина жила в гражданском браке с 33-летним отцом убитой девочки.

При этом бабушка ребенка заявила, что мужчина знал об издевательствах над дочерью, но молчал.

"Предварительное слушание проводится по всем категориям уголовных дел, где подсудимые лица преданы суду в совершении особо тяжкого уголовного правонарушения. Данная статья, по которой вас предали суду, она относится к категории особо тяжкого уголовного правонарушения.

На предварительном слушании мы рассматриваем вопросы наличия ходатайств участников процесса. Интересы подсудимой представляют два адвоката", - зачитал судья Ерлан Болатов.

Как сообщает телеканал, подсудимая отказалась от суда присяжных и была настроена против присутствия журналистов.

Источник: КТК

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле этого года. Тогда соседи семьи рассказывали, что семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимал руку также и отец, при этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте.

До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК.

В соответствии с частью 3 статьи 99 УК РК убийство малолетнего лица наказывается: