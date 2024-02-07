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Пытались скрыться от полицейских: двух кызылординцев задержали с десятками туш сайги

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Изъятые туши животных
Туши животных. Фото: Polisia.kz

76 туш сайги изъяли полицейские в Кызылорде у предполагаемых браконьеров - мужчины пытались скрыться от стражей порядка на машинах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Вчера вечером, около 22:30, сотрудниками патрульной полиции управления полиции Кызылорды в ходе ОПМ "Браконьер" на трассе "Жезказган - Кызылорда" остановлены внедорожники Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser.

Отмечается, что водители не хотели подчиниться требованиям стражей порядка и пытались скрыться. Тем не менее их задержали.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра изъяла из автомобиля Toyota Hilux 29 туш, из автомобиля Toyota Land Cruiser 47 туш сайгаков, а также 9 патронов 12 калибра.

В отношении задержанных начато досудебное расследование.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Разрешение на отстрел сайгаков

Напомним, прошлым летом в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

К слову, в июле Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" - президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.

В конце 2023 года в Международном союзе охраны объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059701-pytalis-skrytsya-ot-politseyskih-dvuh-kyzylordintsev-zaderzhali-s-desyatkami-tush-saygi/

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