Вандалы осквернили могилы в Павлодаре

Житель Павлодара заснял на видео ситуацию на местном кладбище – по его словам, вандалы сняли оградки с нескольких могил. Областной департамент полиции прокомментировал произошедшее, передает NUR.KZ.

Соответствующий пост появился в Instagram-профиле tipavlo.dar. На видео мужчина показывает несколько могил на Суворовском кладбище Павлодара, которые были осквернены вандалами: с захоронений сняли или выкопали чугунные оградки.

"Снимают чугунные оградки. Конца и края этому нет. А ведь кто-то этот металл принимает", – говорится в описании к посту.

Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции – там сообщили, что данный факт зарегистрировали в Южном отделе полиции УП Павлодара. Проводится проверка.

Отметим, в мае прошлого года часть мусульманского погоста в Алматинской области оказалась в частных руках. Владелец земли предложил родственникам выкупить могилы, в противном случае участок грозились очистить.

В июле депутат столичного маслихата раскритиковал состояние кладбищ в Астане. Он предложил навести порядок в документации, составить дефектовку по заборам, внутреннему состоянию, освещению захоронений.

В сентябре мы писали, что на одном из кладбищ в Каскелене Алматинской области неизвестные продолжают грабить могилы. Родственники покойных попросили власти принять меры. В октябре неизвестные разграбили 15 могил на кладбище в селе Узынагаш – сельчане начали бить тревогу из-за участившихся случаев вандализма.

Позже стало известно, что несколько могил оказались разрыты на кладбище в Талдыкоргане. Полицейские начали проверку.

В ноябре 2023 года неизвестные разграбили могилу младшего сына народных артистов СССР Азербайджана Мамбетова и Газизы Жубановой на Кенсайском кладбище в Алматы. За дело взялась полиция.