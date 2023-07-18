"Начинается стройка и наталкиваются на захоронения": состояние кладбищ в Астане раскритиковал депутат

Женщина на кладбище. Иллюстративное фото: pexels.com

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов раскритиковал состояние кладбищ в Астане, а также поручил навести в этом направлении порядок, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель управления по делам религии Астаны Нурдаулет Альмуханов на заседании городского маслихата сообщил, что на территории Астаны расположено 28 кладбищ. По 16 из них есть документы, по остальным – проводится работа. Большая часть из них на сегодня закрыта.

"Предлагаем создать отдельное КГУ и передать им все 28 кладбищ для решения проблемы содержания мест захоронений", – отметил он.

Однако Ерлан Каналимов раскритиковал текущее состояние столичных кладбищ.

"Честно сказать, коллеги, нужно навести порядок в этой системе у нас. Довести до ума. У нас нет полной информации о том, сколько кладбищ в Астане, начинается стройка и наталкиваются на захоронения, если честно, нечего скрывать.

Жагалау, Талдыкол – вся окрестность была в захоронениях. Я к чему веду разговор: во-первых, всю документацию по кладбищам – неважно – открытая или закрытая, действует или не действует – довести до ума", – заявил он.

Он потребовал составить дефектовку по заборам, внутреннему состоянию, освещению.

"Элементарно, сторожки, охраны, ничего нет у вас, ни камер. Элементарно, нет информации, что за кладбище, в каком году начали хоронить и в каком году закрыли, сколько человек похоронены, схемы дорожек нет, как ходить.

Никто не занимается внутренней уборкой, косьбу бурьяна для приличия сделайте, невозможно ходить, заросло все бурьяном. Или вы думаете, родные, потомки не ходят? Ходят, поминают, родительский день проводят. Нигде нет такой информации, а когда говорим, обижаетесь", – добавил Каналимов.

Он дал время до осени навести порядок на кладбищах Астаны.

"Заборы, камеры, освещение, поставьте информационную табличку. Принципиально все проверю, по всем пройдемся", – резюмировал секретарь столичного маслихата.

Напомним, в октябре прошлого года неизвестные ограбили 15 могил в селе в Алматинской области. Местные жители заявили, что случаи подобного вандализма участились.

Позже факты надругательства над захоронениями зафиксировали на кладбище в Талдыкоргане – там кто-то разрыл несколько могил.

В январе этого года жительница Алматы попросила акима Ерболата Досаева закрыть кладбища в микрорайоне Рахат. По ее словам, из-за существующих санитарных норм люди там не могут пользоваться своей землей.

В феврале аким Астаны Женис Касымбек сообщил жителям, что шестиполосную магистраль по улице, где расположено старое мусульманское кладбище, строить не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029149-nachinaetsya-stroyka-i-natalkivayutsya-na-zahoroneniya-sostoyanie-kladbisch-v-astane-raskritikoval-deputat/