Вандалы обокрали могилу 3-летнего сына известных артистов в Алматы

Неизвестные разграбили могилу младшего сына народных артистов СССР Азербайджана Мамбетова и Газизы Жубановой на Кенсайском кладбище в Алматы. За дело взялась полиция, передает телеканал "Алматы".

Народные артисты СССР Азербайджан Мамбетов и его супруга Газиза Жубанова похоронены на Кенсайском кладбище в Алматы. Рядом с ними также расположена могила их младшего сына Ахана, которого не стало в 3 года. Мальчика назвали в честь выдающегося деда – композитора Ахмета Жубанова.

Всем троим когда-то были установлены бронзовые памятники, простоявшие долгие годы. Памятники выдающихся супругов были украдены несколько лет назад. А совсем недавно вандалы посягнули и на могилу трехлетнего Ахана – там было установлено сооружение в виде бронзового жеребца, который вырвали с корнем. Шокирующую новость сообщили родственники семьи.

"В 2016 году памятники деду и бабушке кощунственно украли. Вся наша семья была ужасно расстроена, но мы немного радовались, что не тронули хотя бы памятник Аханчику в виде бронзового маленького жеребца, не вставшего на ноги.

Тогда мы подумали, что эти ужасные воры побоялись Бога и не тронули памятник ребенку. Тогда мы не поднимали публично этот вопрос и восстановили все за свой счет, но в этот раз мы не можем молчать", – пишет родственница.

Теперь расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа. Уголовное дело взято на особый контроль МВД.

"В первую очередь, конечно же, с учетом того, что спрос рождает предложение, мы проверяем пункты приема цветного металла. По городу Алматы уже 144 пункта проверены, на территории прилегающей к Алматинской области, именно Талгарский район, уже 15 пунктов проверено и уже есть кое-какие наработки", – рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В мае этого года часть мусульманского погоста в Алматинской области оказалась в частных руках. Владелец земли предложил родственникам выкупить могилы, в противном случае участок грозились очистить.

В июле депутат столичного маслихата раскритиковал состояние кладбищ в Астане. Он предложил навести порядок в документации, составить дефектовку по заборам, внутреннему состоянию, освещению захоронений.

В сентябре мы писали, что на одном из кладбищ в Каскелене Алматинской области неизвестные продолжают грабить могилы. Родственники покойных попросили власти принять меры. В октябре неизвестные разграбили 15 могил на кладбище в селе Узынагаш – сельчане начали бить тревогу из-за участившихся случаев вандализма.

Позже стало известно, что несколько могил оказались разрыты на кладбище в Талдыкоргане. Полицейские начали проверку.