Экс-главе управления здравоохранения Акмолинской области сократили срок

Бывшему руководителю управления здравоохранения на полгода уменьшили срок лишения свободы, переквалифицировав его действия на другую уголовную статью, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, коллегия областного суда изменила приговор суда первой инстанции в отношении экс-руководителя управления здравоохранения Сулена Ильясова и исполняющего обязанности руководителя ТОО "Авиценна - Бурабай".

По данным суда, действия Сулена Ильясова переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями (п.3 ч.4 ст.361 УК РК).

Размер причиненного ущерба снижен до 398 016 000 тенге. В отношении него исключено отягчающее обстоятельство - "особо активная роль в совершении уголовного правонарушения".

Постановлением коллегии экс-главе управления здравоохранения назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

В отношении и.о. руководителя "Авиценна - Бурабай" исключен квалифицирующий признак - "совершение мошенничества должностным лицом" и отягчающие обстоятельства "совершение преступления лицом, нарушившим принятую присягу", "особо активную роль в совершении правонарушения".

С двоих подсудимых в солидарном порядке был взыскан причиненный ущерб 398 016 000 тенге. С и.о. руководителя "Авиценна - Бурабай" взыскан ущерб по гражданскому иску в сумме 769 497 600 тенге.

"Судом установлено, что подсудимые, вступив в преступный сговор с другим лицом, в 2017 году заключили договор по передаче в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района.

В рамках договора ТОО обязалось приобрести новое, ранее неиспользованное медицинское оборудование, соответствующее нормам и техническим требованиям Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и другим нормативным актам.

Однако один подсудимый поставил, а другой принял ненадлежащую, не имеющую регистрации на территории Казахстана медицинскую технику, завладев бюджетными средствами на сумму более 1 млрд тенге, в результате которого причинен государству ущерб в особо крупном размере", - рассказали в суде.

Тем самым подсудимые совершили тяжкие уголовные правонарушения: и.о. руководителя "Авиценна - Бурабай" совершил мошенничество в особо крупном размере (п.2. ч.4 ст.190 УК РК), экс-глава управления здравоохранения - злоупотребление должностными полномочиями (п.3 ч.4 ст.361 УК РК).

Как отметили в суде, вина и.о. руководителя "Авиценна - Бурабай" и экс-главы управления здравоохранения подтверждена показаниями свидетелей и потерпевшей стороны, заключениями судебных экспертиз.

Кроме того, судом у и.о. руководителя "Авиценна - Бурабай" конфисковано имущество - автомашина, ввиду приобретения ее на преступные доходы.

В отношении несоответствующей закону медицинской техники вынесли постановление об ее уничтожении.

Громкое дело о хищениях

Руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области Сулена Ильясова и директора клиники "Авиценна" Жанар Молдантаеву задержали в начале апреля 2021 года.

Сообщалось, что чиновника заподозрили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Также в деле в качестве подозреваемого выступал главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера Касымжан Ташметов.

Всех троих подозревали в махинациях при приобретении аппаратов ИВЛ и многофункциональных медицинских кроватей.

В частности, если кровать стоила около миллиона тенге, то покупали ее за несколько миллионов. Аппараты ИВЛ приобретались управлением здравоохранения из одного источника - у "Авиценны", стоили они тоже в разы дороже. Предварительный ущерб составил более 200 млн тенге.

Сулен Ильясов и Жанар Молдантаева получили по 8 лет лишения свободы.

Касымжана Ташметова признали виновным по ст.195 ч.4 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но освободили от уголовной ответственности по амнистии.

Кроме того, как стало известно, бывшего руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области заподозрили еще и в мошенничестве, а также незаконном получении бюджетных средств. Сумма ущерба оценивалась в более 1 млрд тенге. Вместе с ним по делу проходил директор ТОО "Авиценна - Бурабай" Сергей Киласьев.

Также сообщалось, что в рамках резонансного уголовного дела в сфере здравоохранения постановлением областного суда в пользу государства конфисковано имущество гражданки США.

Во время расследования установлено, что новое здание частной клиники с земельным участком и автомашина Lexus 2020 года выпуска стоимостью 60 млн тенге были приобретены незаконным путем.

Иностранку подозревают в том, что, будучи владелицей сети клиник "Авиценна", она в группе с бывшими руководителями управления здравоохранения региона в рамках договора ГЧП совершила хищение бюджетных средств на сумму около 1,2 млрд тенге тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которого была в нерабочем состоянии.

Сама женщина в апреле 2021 года, задолго до регистрации уголовного дела, покинула пределы Казахстана.

Летом 2023 года приговором суда первой инстанции Сергею Киласьеву и Сулену Ильясову было назначено по 9 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.