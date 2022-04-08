Арестован экс-глава управления здравоохранения Акмолинской области

Сулен Ильясов. Фото: с сайта kokshetau.asia

Задержаны директор ТОО "Авиценна-Бурабай" и бывший руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов. Они подозреваются в мошенничестве и незаконном получении бюджетных средств. Сумма ущерба оценивается в более 1 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление специальных прокуроров региона.

По информации надзорного органа, в 2017 году между управлением здравоохранения Акмолинской области и ТОО "Авиценна-Бурабай" был заключен договор на сумму 2,3 млрд тенге. Он предусматривал поставку новой медицинской техники.

Однако фактический владелец товарищества, гражданка США, вступив в сговор с должностными лицами управления здравоохранения, доставила оборудование зарубежного производства, которое ранее уже использовали и сняли с применения в связи с окончанием срока эксплуатации.

За него была произведена оплата из бюджета. Сумма причиненного ущерба составила 1,3 млрд тенге.

По данному факту 28 марта задержаны директор ТОО "Авиценна-Бурабай" и бывший руководитель управления здравоохранения Акмолинской области.

Для обеспечения гражданского иска на имущество подозреваемых в размере, эквивалентном причиненному ущербу, наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.

В пресс-службе Акмолинского областного суда сообщили, что 30 марта был санкционирован арест сроком на два месяца директору ТОО "Авиценна-Бурабай" Сергею Киласьеву и экс-руководителю управления здравоохранения региона Сулену Ильясову.

Напомним, что бывший чиновник также проходит по другому делу о присвоении или растрате вверенного чужого имущества. По нему Сулена Ильясова задержали в апреле 2021 года.

Сначала он находился под стражей, а потом был отпущен под домашний арест. В ноябре прошлого года по данному уголовному делу начался суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964034-arestovan-eks-glava-upravleniya-zdravoohraneniya-akmolinskoy-oblasti/