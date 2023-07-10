Экс-главе Управления здравоохранения Акмолинской области вынесли еще один приговор

Сулен Ильясов. Фото: с сайта kokshetau.asia

В Кокшетау вынесли приговор бывшему главе Управления здравоохранения Акмолинской области Сулену Ильясову и и.о. руководителя ТОО "Авиценна - Бурабай". Об этом сообщается на официальной странице областного суда в Facebook.

В суде установлено, что и.о. руководителя ТОО "Авиценна - Бурабай" и экс-глава управления здравоохранения, вступив в преступный сговор с иным лицом, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, в 2017 году заключили договор по передаче в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района.

В рамках данного договора ТОО обязалось приобрести новое, ранее не использованное медицинское оборудование, соответствующее нормам и техническим условиям, показателям качества, а также установленным законодательством требованиям.

"Однако подсудимые поставили ненадлежащую медицинскую технику, завладев денежными средствами на сумму более 1 млрд тенге, в результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере", - сообщили в Акмолинском областном суде.

И.о. руководителя ТОО "Авиценна - Бурабай" обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК), а экс-глава управления здравоохранения в пособничестве в мошенничестве (ст.28 ч.5, ст.190 ч.4 п.2 УК).

Вина обоих была подтверждена показаниями свидетелей и потерпевшей стороны, заключениями судебных экспертиз.

При назначении наказания суд учел отягчающие обстоятельства: оба подсудимых, являясь должностными лицами, принеся присягу, использовали свое служебное положение, материальный ущерб не возмещен.

Приговором суда каждому назначено по 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, у и.о. руководителя ТОО "Авиценна - Бурабай" конфисковано имущество - автомашина.

Приговор не вступил в законную силу.

Громкое дело о хищениях

Руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области Сулена Ильясова и директора клиники "Авиценна" Жанар Молдантаеву задержали в начале апреля 2021 года.

Сообщалось, что чиновника заподозрили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Также в деле в качестве подозреваемого выступал главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера Касымжан Ташметов.

Всех троих подозревали в махинациях при приобретении аппаратов ИВЛ и многофункциональных медицинских кроватей.

В частности, если кровать стоила около миллиона тенге, то покупали ее за несколько миллионов. Аппараты ИВЛ приобретались управлением здравоохранения из одного источника - у "Авиценны", стоили они тоже в разы дороже. Предварительный ущерб составил более 200 млн тенге.

Сулен Ильясов и Жанар Молдантаева получили по 8 лет лишения свободы. Касымжана Ташметова признали виновным по ст.195 ч.4 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но освободили от уголовной ответственности по амнистии.

Кроме того, как стало известно, бывшего руководителя Управления здравоохранения Акмолинской области заподозрили еще и в мошенничестве, а также незаконном получении бюджетных средств. Сумма ущерба оценивалась в более 1 млрд тенге. Вместе с ним по делу проходил директор ТОО "Авиценна - Бурабай" Сергей Киласьев.

Также сообщалось, что в рамках резонансного уголовного дела в сфере здравоохранения постановлением областного суда в пользу государства конфисковано имущество гражданки США.

Во время расследования установлено, что новое здание частной клиники с земельным участком и автомашина Lexus 2020 года выпуска стоимостью 60 млн тенге были приобретены незаконным путем.

Иностранку подозревают в том, что, будучи владелицей сети клиник "Авиценна", она в группе с бывшими руководителями управления здравоохранения региона в рамках договора ГЧП совершила хищение бюджетных средств на сумму около 1,2 млрд тенге тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которого была в нерабочем состоянии.

Сама женщина в апреле 2021 года, задолго до регистрации уголовного дела, покинула пределы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028027-eks-glave-upravleniya-zdravoohraneniya-akmolinskoy-oblasti-vynesli-esche-odin-prigovor/