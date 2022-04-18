Осужден экс-глава управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов

Сулен Ильясов. Фото: gov.kz

В Кокшетау вынесен приговор бывшим главе управления здравоохранения Акмолинской области Сулену Ильясову, главному врачу областного противотуберкулезного диспансера Касымжану Ташметову и руководителю медицинского центра "Авиценна" Жанар Молдантаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Всех троих задержали в апреле 2021 года. Бывших руководителей обвинили в хищении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело состояло из 45 томов.

Его расследовали сотрудники ДКНБ Акмолинской области и следственно-оперативная группа Генпрокуратуры РК.

Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ/Сауле Кусаинова

Сулена Ильясова подозревали в незаконных действиях с аппаратами ИВЛ. Оборудование, как и медицинские кровати, закупалось по завышенной цене у "Авиценны" из одного источника.

К тому же техника оказалась не новой, ее ранее использовали и сняли с производства. Например, кровать, которая стоила около миллиона тенге, приобреталась в пять раз дороже.

Предварительный ущерб составил более 200 миллионов тенге.

А при бывшем главвраче противотуберкулезного диспансера Касымжане Ташметове использовали завезенный аппарат ИВЛ. Установлено, что при его применении зафиксировано 11 смертей пациентов.

Оглашение приговора. Фото: NUR.KZ/Сауле Кусаинова

В итоге сегодня суд приговорил Сулена Ильясова и Жанар Молдантаеву к 8 годам лишения свободы. Последнюю взяли под стражу в зале суда. Бывший глава управления здравоохранения был ранее арестован. Осужденных обязали выплатить ущерб в сумме 86 млн тенге.

Касымжана Ташметова признали виновным по отдельному эпизоду по ст.195 ч.4 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но освободили от уголовной ответственности в связи с 30-летием независимости Казахстана. Однако внесено представление о лишении его ордена "Парасат".

Напомним, громкое задержание руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Сулена Ильясова и директора клиники "Авиценна" Жанар Молдантаевой произошло в начале апреля 2021 года. Позже начался суд.

Кроме того, недавно стало известно, что экс-глава управления здравоохранения также является подозреваемым по другому уголовному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965576-osuzhden-eks-glava-upravleniya-zdravoohraneniya-akmolinskoy-oblasti-sulen-ilyasov/