Lexus за 60 млн тенге, здание и участок в Щучинске конфисковали у гражданки США

Lexus. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области государству вернули поликлинику. Здание вместе с земельным участком было конфисковано у гражданки США, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда и управление специальных прокуроров.

Как отметили в управлении специальных прокуроров, в рамках резонансного уголовного дела в сфере здравоохранения постановлением областного суда в пользу государства конфисковано имущество гражданки США.

Во время расследования установлено, что новое здание частной клиники с земельным участком и автомашина Lexus 2020 года выпуска стоимостью 60 млн тенге были приобретены незаконным путем.

Иностранку подозревают в том, что, будучи владелицей сети клиник "Авиценна", она в группе с бывшими руководителями управления здравоохранения региона в рамках договора ГЧП совершила хищение бюджетных средств на сумму около 1,2 млрд тенге тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которого была в нерабочем состоянии.

"На эти деньги она построила здание новой поликлиники за 890 млн тенге, которое пыталась продать государству уже за 4,5 млрд тенге.

Сама женщина в апреле 2021 года, задолго до регистрации уголовного дела, покинула пределы Республики Казахстан.

В этой связи ей заочно применена мера пресечения в виде содержания под стражей с объявлением в международный розыск и наложен арест на имущество", - рассказали в надзорном органе.

По информации Акмолинского областного суда, 2 июня 2023 года постановлением судебной коллегии по уголовным делам рассмотрен материал о конфискации имущества гражданки США Юлии Гагаркиной.

Ранее Кокшетауский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокурора об изъятии автомобиля подозреваемой в хищении бюджетных средств, а вот в конфискации здания поликлиники ТОО "Авиценна-Бурабай", расположенного в Щучинске, было отказано. На этот раз оно было удовлетворено полностью.

В итоге в пользу государства конфискованы дорогостоящий автомобиль и здание поликлиники с земельным участком.

Громкое дело о хищениях

В начале апреля 2021 года были задержаны руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов и директор клиники "Авиценна" Жанар Молдантаева. Сообщалось, что чиновника заподозрили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Также в деле в качестве подозреваемого выступал главный врач Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера Касымжан Ташметов.

Всех троих подозревали в махинациях при приобретении аппаратов ИВЛ и многофункциональных медицинских кроватей.

В частности, если кровать стоила около миллиона тенге, то покупали ее за несколько миллионов. Аппараты ИВЛ приобретались управлением здравоохранения из одного источника - у "Авиценны", стоили они тоже в разы дороже. Предварительный ущерб составил более 200 млн тенге.

Сулен Ильясов и Жанар Молдантаева получили по 8 лет лишения свободы.

Касымжана Ташметова признали виновным по ст.195 ч.4 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), но освободили от уголовной ответственности в связи с 30-летием независимости Казахстана.

Кроме того, как стало известно, бывшего руководителя управления здравоохранения Акмолинской области подозревают еще и в мошенничестве, а также незаконном получении бюджетных средств. Сумма ущерба оценивается в более 1 млрд тенге. Вместе с ним по делу проходит директор ТОО "Авиценна-Бурабай" Сергей Киласьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023394-lexus-za-60-mln-tenge-zdanie-i-uchastok-v-schuchinske-konfiskovali-u-grazhdanki-ssha/