Флиртовал с незнакомкой: актюбинка ударила мужа ножом в живот

В Актобе ссора между супругами закончилась ранением в живот и скамьей подсудимых - женщину, ударившую мужа ножом, приговорили к условному сроку, передает "Диапазон".

Как пишет издание, пьяный актюбинец встретил во дворе незнакомку, которая попросила выпить, он пригласил ее в гости, несмотря на то, что дома были жена и дети.

В квартире супруги и незнакомка стали пить пиво, в какой-то момент женщины вышли в подъезд покурить, там между ними случилась ссора. Мужчина встал между женщинами, чтобы предотвратить конфликт и получил удар ножом в живот от жены. Незнакомка убежала, а мужчина от удара потерял сознание, его госпитализировали с тяжелым ранением в больницу.

В итоге женщина оказалась на скамье подсудимых за причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу.

В суде потерпевший признался, что даже не спросил имя женщины, которую привел в дом.

А подсудимая уверяла, что неожиданная гостья при ней стала флиртовать с ее мужем, из-за чего она предложила ей выйти в подъезд и поговорить. Женщина говорила, что ударила мужа случайно, сама же вызвала скорую и оказывала ему помощь, в это время виновница конфликта убежала вместе с ножом.

Потерпевший в суде простил свою жену. В итоге ее приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области неизвестный мужчина напал на девушку и ударил ее ножом. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого, ориентировку на него распространили в соцсетях.

Между тем в Карагандинской области разыскивают 36-летнего мужчину по делу о нападении на водителя скорой помощи. Видео с нападением на водителя появилось в Сети в минувшие выходные. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Позже об инциденте высказались глава Минздрава Ажар Гиният и аким карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.