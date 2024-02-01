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Флиртовал с незнакомкой: актюбинка ударила мужа ножом в живот

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Девушка держит в руке нож
Женщина с ножом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Актобе ссора между супругами закончилась ранением в живот и скамьей подсудимых - женщину, ударившую мужа ножом, приговорили к условному сроку, передает "Диапазон".

Как пишет издание, пьяный актюбинец встретил во дворе незнакомку, которая попросила выпить, он пригласил ее в гости, несмотря на то, что дома были жена и дети.

В квартире супруги и незнакомка стали пить пиво, в какой-то момент женщины вышли в подъезд покурить, там между ними случилась ссора. Мужчина встал между женщинами, чтобы предотвратить конфликт и получил удар ножом в живот от жены. Незнакомка убежала, а мужчина от удара потерял сознание, его госпитализировали с тяжелым ранением в больницу.

В итоге женщина оказалась на скамье подсудимых за причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу.

В суде потерпевший признался, что даже не спросил имя женщины, которую привел в дом.

А подсудимая уверяла, что неожиданная гостья при ней стала флиртовать с ее мужем, из-за чего она предложила ей выйти в подъезд и поговорить. Женщина говорила, что ударила мужа случайно, сама же вызвала скорую и оказывала ему помощь, в это время виновница конфликта убежала вместе с ножом.

Потерпевший в суде простил свою жену. В итоге ее приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области неизвестный мужчина напал на девушку и ударил ее ножом. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого, ориентировку на него распространили в соцсетях.

Между тем в Карагандинской области разыскивают 36-летнего мужчину по делу о нападении на водителя скорой помощи. Видео с нападением на водителя появилось в Сети в минувшие выходные. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Позже об инциденте высказались глава Минздрава Ажар Гиният и аким карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058563-aktyubinka-udarila-muzha-nozhom-v-zhivot-za-flirt-s-neznakomkoy/

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