Девушку избили и ударили ножом в ЗКО: полиция ищет подозреваемого

В Западно-Казахстанской области полицейские ищут мужчину, напавшего на 23-летнюю девушку и ударившего ее ножом - в соцсетях появилась информация о подозреваемом, передает "Мой город".

Как сообщает издание, жители ЗКО распространяют в мессенджерах информацию о том, что вечером 28 января в городе Аксай возле моста железнодорожного переезда неизвестный мужчина избил 23-летнюю девушку и нанес ей ножевые ранения.

Согласно информации в рассылке, неизвестный европейской внешности, примерно 25-30 лет, рост 160-165 сантиметров. Одет был в короткую черную куртку с капюшоном.

В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили и добавили, что ведутся поиски подозреваемого.

По данному факту проводится досудебное расследование и комплекс необходимых мероприятий направленных на раскрытие преступления.

Иная информация разглашению не подлежит, заявили в правоохранительных органах.