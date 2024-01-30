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Девушку избили в кафе на глазах у посетителей в Шымкенте (видео)

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Инцидент в кафе
Инцидент в кафе. Кадр из видео: instagram.com/ztb_kz

Жительницу Шымкента, работающую в одном из городских кафе, побили во время смены. Произошедшее попало на видео. По данному факту, как сообщили в полиции, началась проверка, передает Otyrar.

По информации портала, инцидент произошел 25 января в Шымкенте. Группа мужчин зашла в одно из городских кафе, чтобы перепродать телефоны. Когда сотрудница заведения потребовала от них уйти, последовала агрессия: девушку ударили несколько раз.

В пресс-службе департамента полиции мегаполиса сообщили, что по данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что все необходимые меры предпримут сразу после определения степени тяжести полученных травм.

Видео с камеры наблюдения опубликовали в Instagram-профиле ZTB.

Внимание: видео содержит сцены насилия!

Добавим, в июне 2022 года в Кокшетау посетитель кафе ударил сотрудницу заведения по лицу и животу. Выяснилось, что мужчина уснул, а когда его попытались разбудить, то повел себя агрессивно.

В октябре прошлого года пьяный астанчанин устроил погром в одном из столичных кафе: мужчина пришел туда в ночное время, разбил посуду, сломал стулья и столы. Его задержала полиция.

В декабре в заведении Костаная произошел конфликт между охранником и посетителем. В итоге первый выстрелил в ногу второму. По данному факту начали два досудебных расследования.

Недавно, после жестокой драки в кафе в Семее, в результате которой молодой человек получил серьезные травмы, полицейские в области Абай взяли на особый контроль все увеселительные заведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058149-devushku-izbili-v-kafe-na-glazah-u-posetiteley-v-shymkente-video/

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