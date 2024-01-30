Девушку избили в кафе на глазах у посетителей в Шымкенте (видео)

Жительницу Шымкента, работающую в одном из городских кафе, побили во время смены. Произошедшее попало на видео. По данному факту, как сообщили в полиции, началась проверка, передает Otyrar.

По информации портала, инцидент произошел 25 января в Шымкенте. Группа мужчин зашла в одно из городских кафе, чтобы перепродать телефоны. Когда сотрудница заведения потребовала от них уйти, последовала агрессия: девушку ударили несколько раз.

В пресс-службе департамента полиции мегаполиса сообщили, что по данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что все необходимые меры предпримут сразу после определения степени тяжести полученных травм.

Видео с камеры наблюдения опубликовали в Instagram-профиле ZTB.

Внимание: видео содержит сцены насилия!

Добавим, в июне 2022 года в Кокшетау посетитель кафе ударил сотрудницу заведения по лицу и животу. Выяснилось, что мужчина уснул, а когда его попытались разбудить, то повел себя агрессивно.

В октябре прошлого года пьяный астанчанин устроил погром в одном из столичных кафе: мужчина пришел туда в ночное время, разбил посуду, сломал стулья и столы. Его задержала полиция.

В декабре в заведении Костаная произошел конфликт между охранником и посетителем. В итоге первый выстрелил в ногу второму. По данному факту начали два досудебных расследования.

Недавно, после жестокой драки в кафе в Семее, в результате которой молодой человек получил серьезные травмы, полицейские в области Абай взяли на особый контроль все увеселительные заведения.