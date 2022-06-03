Сотрудницу кафе избили при попытке разбудить уснувшего клиента в Кокшетау

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В Кокшетау посетитель кафе ударил сотрудницу заведения по лицу и животу. Выяснилось, что мужчина уснул, а когда его попытались разбудить, то повел себя агрессивно. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 1 июня в управление полиции Кокшетау поступило заявление от администратора одного из развлекательных заведений.

Сообщалось, что около 03.00 часов ночи один из клиентов ударил по лицу и животу сотрудницу кафе, после чего покинул место происшествия. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 25-летний житель Кокшетау.

Приметы молодого человека были переданы всем наружным службам. Уже через несколько минут мужчина был задержан.

Данный факт зарегистрирован по ч.1 ст.293 УК РК "Хулиганство". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Выяснилось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул в заведении, а при попытке его разбудить и выпроводить из кафе, напал на сотрудницу", - добавили в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972358-sotrudnitsu-kafe-izbili-pri-popytke-razbudit-usnuvshego-klienta-v-kokshetau/