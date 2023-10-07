"Бил посуду, ломал стулья и столы": пьяный астанчанин разгромил ночью кафе
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Пьяного жителя Астаны обвинили в том, что он устроил погром в одном из городских кафе в ночное время, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
Администратор одного из кафе в Астане сообщила полиции, что некий мужчина устроил в заведении погром, придя туда в ночное время.
"Хулиган зашел в заведение и беспричинно начал крушить все вокруг – он разбивал посуду, ломал стулья и столы", – говорится в пресс-релизе ДП города.
На место прибыли стражи порядка, 36-летнего мужчину доставили в управление полиции.
Согласно заключению медосвидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Теперь по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК. Нарушителя водворили в изолятор временного содержания. Наряду с этим проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.
Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается:
- исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
- либо ограничением или лишением свободы на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039993-bil-posudu-lomal-stulya-i-stoly-pyanyy-astanchanin-razgromil-nochyu-kafe/