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"Бил посуду, ломал стулья и столы": пьяный астанчанин разгромил ночью кафе

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Осколки разбитой посуды
Разбитая посуда. Иллюстративное фото: matejmm / Getty Images

Пьяного жителя Астаны обвинили в том, что он устроил погром в одном из городских кафе в ночное время, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Администратор одного из кафе в Астане сообщила полиции, что некий мужчина устроил в заведении погром, придя туда в ночное время.

"Хулиган зашел в заведение и беспричинно начал крушить все вокруг – он разбивал посуду, ломал стулья и столы", – говорится в пресс-релизе ДП города.

На место прибыли стражи порядка, 36-летнего мужчину доставили в управление полиции.

Согласно заключению медосвидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК. Нарушителя водворили в изолятор временного содержания. Наряду с этим проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039993-bil-posudu-lomal-stulya-i-stoly-pyanyy-astanchanin-razgromil-nochyu-kafe/

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