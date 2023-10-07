"Бил посуду, ломал стулья и столы": пьяный астанчанин разгромил ночью кафе

Пьяного жителя Астаны обвинили в том, что он устроил погром в одном из городских кафе в ночное время, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Администратор одного из кафе в Астане сообщила полиции, что некий мужчина устроил в заведении погром, придя туда в ночное время.

"Хулиган зашел в заведение и беспричинно начал крушить все вокруг – он разбивал посуду, ломал стулья и столы", – говорится в пресс-релизе ДП города.

На место прибыли стражи порядка, 36-летнего мужчину доставили в управление полиции.

Согласно заключению медосвидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК. Нарушителя водворили в изолятор временного содержания. Наряду с этим проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается: