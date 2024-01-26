49 тысяч актюбинских школьников не пришли на уроки после угроз о "массовой стрельбе"

49 тысяч актюбинских школьников сегодня не пришли на уроки. Всего в городе насчитывается 119 школ, из них 87 - государственные, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования региона.

Вчера родителей школьников в Актобе напугали сообщения в Telegram о том, что 26 января в школах Актобе устроят стрельбу и будут убивать детей.

Многие взрослые запаниковали и стали распространять тексты этих угроз по соцсетям. Власти объясняли, что поводов для паники нет и 26 января школы Актобе будут работать в обычном режиме. Но не всех родителей успокоили гарантии безопасности.

По данным Управления образования Актюбинской области, сегодня из 57 924 детей, обучающихся в первую смену, только 8 558 пришли на занятия.

Как пояснили в акимате региона, несмотря на такое низкое количество учеников, занятия в учебных заведениях Актобе идут в штатном режиме.

В департаменте полиции отметили, что обстановка в школах спокойная, поводов для паники нет.

Напомним, ранее в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

Между тем в пресс-службе Минпросвещения призвали родителей школьников в Актобе сохранять спокойствие. В ведомстве отметили, что учебный процесс в организациях образования не прекращен, продолжается в обычном режиме.

Также стало известно, что полиция взяла школы под охрану. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил некоторые учебные заведения и опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что повода для волнений нет. Тем не менее, поскольку угрозы озвучены, было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Затем в полиции проинформировали, что нашли автора Telegram-канала, заявившего о планах устроить стрельбу в школах Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Добавим, что согласно ст.273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.