"Впервые с таким столкнулся": следователь – об убийстве 7-летней девочки в Алматы

В СМУС города Алматы продолжается судебный процесс по делу об убийстве семилетней девочки. На скамье подсудимых ее мачеха, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Показания в зале суда дал эксперт, который проводил экспертизу на месте происшествия. Елдос Рахметов работал в тот день в составе следственно-оперативной группы. Отвечая на вопросы адвоката, он подробно рассказал о том, как изымал микрочастицы на ДНК. В том числе, и с полотенца, лежащего на полу спальни рядом с телом погибшей девочки.

Также адвокат сообщила, что эксперт обязан фотографировать все объекты, которые изымаются для экспертизы.

"На фотографии номер 13 - что-то похожее на полотенце. Но это не зафиксировано отдельно как полотенце. Вы сейчас очень подробно рассказывали про это полотенце. Но на фототаблице не зафиксировано полотенце ни до, ни вовремя, ни после изъятия", - отметила адвокат.

"Мы занялись телом девочки - и наша группа уехала в морг, другая группа приехала. И, бывает, что фотоаппарат не новый. Бывают технические неполадки", - ответил эксперт.

Но судья Ерлан Болатов здесь отметил, что в деле необходимые данные имеются, с чем правозащитница не согласилась. В результате спора адвокат получила замечание от судьи за пререкания.

Также по ходатайству защиты допросили следователя Алишера Суеналиева, который руководил осмотром места происшествия. У него адвокат спросила, почему в протоколе не указаны данные судмедэксперта.

"Может, я не учел этот момент. Потому что на тот момент я даже года не работал как следователь. Но там ясно написано, что эксперт участвовал. На тот момент я впервые с таким столкнулся. И я честно скажу, немного растерялся", - сообщил следователь.

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того как ее забрал отец, малышку растила бабушка.

Во время судебного заседания отец погибшей дал показания и рассказал, как его сожительница позвонила ему в день убийства и сообщила, что возможно убила девочку.

Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они требуют для подсудимой пожизненного заключения.

Также показания дали свидетели. Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей. Также подозреваемая рассказала подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.

На предыдущем заседании судья спросил у подсудимой: "Малолетнего ребенка кто убил?" Подсудимая ответила, что "кроме отца было некому", так как никто в дом не заходил и ни у кого ключей нет.