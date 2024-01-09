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"Предположения и домыслы": рассмотрено дело экс-заместителя акима Павлодара

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Арслан Калиякбаров
Арслан Калиякбаров. Фото: instagram.com/arslan__kaliyakbarov

Уголовное дело бывшего замакима Павлодара Арслана Калиякбарова сегодня рассмотрела апелляционная коллегия. Прокурор попросил изменить квалификацию в приговоре суда первой инстанции и увеличить срок лишения свободы почти в 3 раза, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Ходатайства в Павлодарской областной суд по делу экс-заместителя акима города поступили как от его защитников, так и от прокурора.

Адвокаты настаивают, что вина в вымогательстве и получении взятки не доказана. Между тем в суде выступил и сам Арслан Калиякбаров, вновь отметив, что у него 4 детей. Он попросил не лишать его свободы.

"Еще раз говорю, я, будучи государственным служащим, не должен был вести такие разговоры с предпринимателем, не требовал деньги за подписание актов выполненных работ, тем более путем вымогательства. Я попросил у него финансовой помощи, это он подтверждает своими показаниями. Уважаемый суд, прошу применить в отношения меня наказание за те деяния, которые я совершил, а не за предположения и домыслы потерпевшего и государственного обвинителя", - высказался бывший чиновник.

Государственный обвинитель оказался не согласен квалификацией статьи, по которой суд первой инстанции вынес приговор. 3,5 года осужденному назначили по ч.2 ст.366 УК РК (Получение взятки в значительном размере), прокурор же просил назначить ему наказание по п.1 ч.3 ст.366 УК РК (Получение взятки путем вымогательства) сроком на 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Апелляционная коллегия, выслушав стороны, пришла к выводу, что ошибок со стороны суда первой инстанции не было и выводы там сделали правильные, а потому приговор оставили без изменения.

Дело заместителя акима Павлодара

В июне текущего года стало известно о задержании заместителя акима Павлодара. Тогда в Антикоре заявили, что госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

По данному факту было начато досудебное расследование, задержанного водворили в ИВС.

Позже в Антикоррупционной службе назвали сумму предполагаемой взятки - 1,8 млн тенге.

В ходе начавшегося процесса подсудимый не признал своей вины и заявил, что считает уголовное дело против себя провокацией. Однако прокурор запросил для него 9 лет лишения свободы.

В своем последнем слове чиновник отметил, что у него четверо детей, из них трое школьного возраста, младшему 4 года. Супруга последние годы не работает из-за болезни, в семье он - единственный кормилец. И попросил о снисхождении.

10 ноября 2023 года приговором суда заместителю акима Павлодара назначили 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в получении взятки в значительном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054672-predpolozheniya-i-domysly-rassmotreno-delo-eks-zamestitelya-akima-pavlodara/

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