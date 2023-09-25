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"Это провокация": заместителя акима судят в Павлодаре

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Арслан Калиякбаров
Арслан Калиякбаров. Фото: instagram.com/akimat.pavlodar

Уголовное дело в отношении заместителя акима Павлодара начали рассматривать в суде. Арслан Калиякбаров не признал вину и назвал обвинения в его адрес провокацией, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Уголовное дело начали рассматривать в суде №2 Павлодара по ст.366 ч.2 УК РК (Получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, заместитель акима города потребовал от предпринимателя "откат" от суммы за ремонт дорог в селе Кенжеколь. Изначально он стал высказывать претензии по качеству и после предложил беспрепятственное подписание актов за вознаграждение.

Зал суда в Павлодаре
Зал суда. Фото: NUR.KZ

"Позвонил Кожахметову и сообщил, что ему также известно о выполняемых ТОО ремонтных работах улиц в селе Павлодарское, где тоже имеются замечания к качеству покрытия асфальта, и пригрозил, что запретит заказчику выплачивать денежные средства за проведенные работы", - сообщил прокурор в ходе заседания в суде.

Потерпевшим по делу проходит павлодарский предприниматель. В суде он рассказал, что ремонтом дорог занимается второй год. С Арсланом Калиякбаровым знаком давно, а в бытность, когда чиновник возглавлял отдел ЖКХ Павлодара, произошло недопонимание. Из-за этого, считает бизнесмен, замакима мог затаить на него обиду. Припомнил и встречу, когда Калиякбаров якобы и попросил взятку.

"Сказал, нужна помощь социальная. Я говорю, какой вид помощи? В каком плане? Он говорит, финансовая. День журналистики надо отмечать, стол накрывать в ресторане. Я говорю, все, хорошо, какую сумму? Миллион 800", - рассказал потерпевший в суде.

Бизнесмен написал заявление в Антикоррупционную службу в Астане. Прокурор заявил, что 14 июня чиновнику в его кабинете подрядчик передал миллион тенге, а на следующий день там же отдал оставшиеся 800 тысяч.

На заседаниях должны еще заслушать свидетелей и самого Калиякбарова. Вину свою он не признал, заявив, что считает все это провокацией.

Напомним, в июне текущего года стало известно о задержании заместителя акима Павлодара.

Тогда в Антикоре заявили, что госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог. По данному факту было начато досудебное расследование, задержанного водворили в ИВС.

Также сообщалось, что Арслана Калиякбарова привлекли к ответственности по ст.207 ч.11 КоАП РК за нарушение законодательства о государственных закупках, но он своей вины в суде не признал. Однако ему назначили штраф на общую сумму более 4 млн тенге.

Чиновник подал апелляционную жалобу и намеревался отменить постановление, но коллегия областного суда решение оставила без изменения.

Недавно в Антикоррупционной службе назвали сумму взятки - 1,8 млн тенге.

Арслан Калиякбаров был назначен на должность заместителя акима Павлодара в январе 2023 года. До этого он возглавлял городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037996-eto-provokatsiya-zamestitelya-akima-sudyat-v-pavlodare/

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