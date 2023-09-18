Названа сумма взятки по делу замакима Павлодара

В Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области назвали сумму взятки по делу заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В региональном Антикоре сообщили, что уголовное дело в отношении заместителя акима Павлодара расследовали по ст.366 УК РК (Получение взятки).

"Он обвиняется в получении взятки в значительном размере в сумме 1,8 млн тенге от предпринимателя за общее покровительство при выполнении работ по текущему ремонту улиц и получении по ним оплаты", - пояснили в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области.

Отмечается, что на время следствия для Арслана Калиякбарова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 11 сентября материалы дела направлены в суд №2 Павлодара для рассмотрения.

Напомним, в июне текущего года стало известно о задержании заместителя акима Павлодара.

Тогда в Антикоре заявили, что госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог. По данному факту было начато досудебное расследование, задержанного водворили в ИВС.

Также сообщалось, что Арслана Калиякбарова привлекли к ответственности по ст.207 ч.11 КоАП РК за нарушение законодательства о государственных закупках, но он своей вины в суде не признал. Однако ему назначили штраф на общую сумму более 4 млн тенге.

Чиновник подал апелляционную жалобу и намеревался отменить постановление. Но коллегия областного суда решение оставила без изменения.

Глава региона Асаин Байханов высказался о задержании заместителя акима Павлодара.

"Я лично единственное, что могу сказать, в бытность, когда я работал акимом города, Калиякбаров был руководителем отдела ЖКХ. Возложенные на него на тот момент обязанности он выполнял добросовестно, ответственно. Что с ним и в целом произошло – я не могу знать", - отметил аким Павлодарской области.

Арслан Калиякбаров был назначен на должность заместителя акима Павлодара в январе 2023 года. До этого он возглавлял городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.