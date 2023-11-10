Заместителю акима Павлодара вынесли приговор. Арслану Калиякбарову назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Приговор озвучили сегодня, 10 ноября, в суде №2 Павлодара. При этом сам обвиняемый на оглашении не присутствовал. Причиной назвали состояние здоровья.

Арслана Калиякбарова признали виновным по ст.366 ч.2 УК РК (Получение взятки в значительном размере) и назначили ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Судья Ануарбек Оспанов. Фото: NUR.KZ

Дело заместителя акима Павлодара

В июне текущего года стало известно о задержании заместителя акима Павлодара. Тогда в Антикоре заявили, что госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

По данному факту было начато досудебное расследование, задержанного водворили в ИВС.

Позже в Антикоррупционной службе назвали сумму предполагаемой взятки - 1,8 млн тенге.

В ходе начавшегося процесса подсудимый не признал своей вины и заявил, что считает уголовное дело против себя провокацией. Однако прокурор запросил для него 9 лет лишения свободы.

В своем последнем слове чиновник отметил, что у него четверо детей, из них трое школьного возраста, младшему 4 года. Супруга последние годы не работает из-за болезни, в семье он - единственный кормилец. И попросил о снисхождении.

Арслан Калиякбаров был назначен на должность заместителя акима Павлодара в январе 2023 года. До этого он возглавлял городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Добавим, что согласно ст.366 ч.2 УК РК получение взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.