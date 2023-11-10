"У меня четверо детей": замакима Павлодара выступил с последним словом

Заместитель акима Павлодара Арслан Калиякбаров выступил с последним словом в суде. Он указал, что у него четверо детей, он единственный кормилец. При этом признал свою ошибку в том, что не должен был вообще поддерживать разговор с подрядчиком, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Замакима Павлодара в своем последнем слове обратился к судье, попросив дать ему возможность на исправление и доказать, что он не опасен для общества. Вину Арслан Калиякбаров в коррупции не признал.

"У меня четверо детей, из них трое школьного возраста, младшему 4 года. Супруга последние годы не работает из-за болезни, в семье я единственный кормилец.

Никаких корыстных целей для выгоды себе не имел, материально за счет кого-то не думал обогатиться. Я понимаю, что как государственный служащий я не должен был поддерживать разговор с Кужахметовым, в этом моя вина. Прошу суд о снисходительности", - высказался Арслан Калиякбаров.

Дело заместителя акима Павлодара

В июне текущего года стало известно о задержании заместителя акима Павлодара. Тогда в Антикоре заявили, что госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

По данному факту было начато досудебное расследование, задержанного водворили в ИВС.

Позже в Антикоррупционной службе назвали сумму предполагаемой взятки - 1,8 млн тенге.

В ходе начавшегося процесса подсудимый не признал своей вины и заявил, что считает уголовное дело против себя провокацией. Однако прокурор запросил для него 9 лет лишения свободы.

Арслан Калиякбаров был назначен на должность заместителя акима Павлодара в январе 2023 года. До этого он возглавлял городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.