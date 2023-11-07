9 лет колонии запросили для замакима Павлодара

Прокурор запросил 9 лет лишения свободы для заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Сегодня в ходе прений сторон прокурор запросил для чиновника наказание в виде 9 лет лишения свободы.

При этом в новом обвинительном акте фигурирует уже п.1 ч.3 ст.366 УК (Получение взятки путем вымогательства) вместо ранее заявленной ч.2 ст.366 УК (Получение взятки в значительном размере).

Отметим, что в первом случае предусмотрен штраф в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, во втором - штраф в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Дело Арслана Калиякбарова

В июне текущего года стало известно о задержании заместителя акима Павлодара. Тогда в Антикоре заявили, что госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

По данному факту было начато досудебное расследование, задержанного водворили в ИВС.

Позже в Антикоррупционной службе назвали сумму предполагаемой взятки - 1,8 млн тенге.

В ходе начавшегося процесса подсудимый не признал своей вины и заявил, что считает уголовное дело против себя провокацией.

Арслан Калиякбаров был назначен на должность заместителя акима Павлодара в январе 2023 года. До этого он возглавлял городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.