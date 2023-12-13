Взятка в 12 млн тенге: уголовное дело о скандальном детском лагере Алматы направили в суд

Прокуратура Алматы направила в суд дело в отношении главы отдела госзакупок управления образования, подозреваемого в получении взятки в 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Прокуратурой города уголовное дело по факту покушения на получение взятки руководителем отдела в размере 12 млн тенге за признание компании поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников направлено в суд", – говорится в сообщении.

Также, как отметили в прокуратуре, ими внесено представление об устранении нарушений законности, способствовавших совершению уголовного правонарушения, в акимат города Алматы для привлечения к установленной законом ответственности должностных лиц.

Скандал с детским лагерем близ Алматы

Летом в соцсетях появились кадры с детьми в загородном лагере, который организовали, по словам родителей, прямо в сауне. Сообщалось, что вместе с детьми там находились и взрослые. Автор ролика также пожаловался на жару в помещениях, куда распределили детей.

В управлении образования Алматы сообщили, что будут судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха. В ведомстве пообещали подготовить соответствующий иск.

Между тем в Министерстве просвещения заявили, что после выявления факта была создана оперативная мобильная группа для мониторинга оказания услуг по организации летнего отдыха детей. Председатель комитета по охране прав детей взял ситуацию со скандальным лагерем на личный контроль.

Также прокуратура Алматы сообщила о начале расследований по двум статьям уголовного кодекса. Прокурорами было установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расследование уголовных дел поручено антикоррупционной службе южной столицы.

Позже в акимате Алматы заявили, что после случившегося проверка была проведена во всех детских лагерях южной столицы. Нарушения выявили в двух учреждениях, управление образования направило уведомление о расторжении договоров с этими ТОО. Детей из этих лагерей распределят между другими лагерями.

А в Генеральной прокуратуре сообщили о начале проверок в деятельности государственных, частных и палаточных детских лагерей по всей стране.

В ноябре в Антикоре сообщили о задержании главы отдела госзакупок управления образования Алматы по делу о вызвавшем резонанс детском лагере, который находился в сауне.