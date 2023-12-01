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Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске

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Мужчина вытаскивает сигарету из пачки
Сигареты. Иллюстративное фото: Rattanakun Thongbun/EyeEm/Getty Images

Свыше 1,5 млн пачек сигарет без средств идентификации стоимостью более 967 млн тенге уничтожены в Уральске, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Ранее департамент АФМ по ЗКО провел досудебное расследование, была установлена группа лиц, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода - товар был изъят.

Приговором суда лица привлечены к уголовной ответственности, а изъятые сигареты уничтожены.

"Кроме того, по другому делу ранее судом вынесено постановление об удовлетворении ходатайства департамента АФМ по ЗКО о реализации вещественных доказательств, а именно, сигарет с DataMatrix, изъятых в результате выявления незаконной предпринимательской деятельности без соответствующих документов", - говорится в сообщении.

Средства от этой реализации в сумме 84 млн тенге после завершения досудебного расследования обращены в доход государства по решению суда.

Напомним, не так давно в Алматы прокуроры уничтожили контрафактный табак для кальяна и сигареты общей стоимостью в 1 миллиард тенге.

А в августе мы рассказывали о том, что Департамент АФМ по Жамбылской области начал уголовное дело по факту ввоза в Казахстан нелегальной партии сигарет, стоимостью более 1,3 млрд тенге.

В конце июня сотрудники Пограничной службы пресекли попытку провоза контрабандных сигарет, которые также направлялись из Кыргызстана.

Также в апреле этого года пограничники на границе Казахстана остановили грузовик с более чем 17 тыс. пачек сигарет на более чем 11 млн тенге.

Кроме того, в январе мы писали о том, как почти миллион пачек сигарет под видом ламп из Ирана пытались провезти в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048640-sigarety-pochti-na-milliard-tenge-unichtozhili-v-urilske/

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