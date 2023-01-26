Почти миллион пачек сигарет под видом ламп из Ирана пытались провезти в Алматы

Изъятый товар. Фото: пресс-служба ДГД Мангистауской области

Контрабанду сигарет пресекли сотрудники Департамента государственных доходов по Мангистауской области в морском порту Актау. Табачную продукцию пытались провезти под видом ламп, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДГД региона.

Контрабандная табачная продукция была выявлена совместно с Департаментом экономических расследований по Мангистауской области.

Как уточнили в ведомстве, на таможенном посту "Морпорт" был задержан контейнер из Ирана, который направлялся в Алматы.

После осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса контейнер был вскрыт.

Как выяснили сотрудники ведомства, внутри контейнера из Ирана оказались не заявленные по документам светодиодные лампы, а сигареты. Подчеркивается в контейнере перевозили 866 тыс. пачек незадекларированной табачной продукции.

Начаты следственные действия - устанавливается таможенная стоимость и причитающиеся таможенные платежи и налоги.

Иная информация, согласно уголовно-процессуальному законодательству РК, разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006895-pochti-million-pachek-sigaret-pod-vidom-lamp-iz-irana-pytalis-provezti-v-almaty/