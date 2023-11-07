Более 80 тонн табака и миллион пачек сигарет уничтожили в Алматы (видео)

В Алматы прокуроры уничтожили контрафактный табак для кальяна и сигареты общей стоимостью в 1 миллиард тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Сообщается, что прокурорами Алматы исполнен приговор в части уничтожения конфискованного имущества на сумму более 1 млрд тенге.

"В частности, уничтожены предметы экономической контрабанды, более 83 тонн кальянного табака марки Serbetli и 1 млн пачек сигарет марки Milano", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, при координации прокуратуры решение суда исполнено путем утилизации указанных вещественных доказательств.

Напомним, в августе мы рассказывали о том, что Департамент АФМ по Жамбылской области начал уголовное дело по факту ввоза в Казахстан нелегальной партии сигарет, стоимостью более 1,3 млрд тенге.

А в конце июня сотрудники Пограничной службы пресекли попытку провоза контрабандных сигарет, которые также направлялись из Кыргызстана.

При этом в апреле этого года пограничники на границе Казахстана остановили грузовик с более чем 17 тыс. пачек сигарет на более чем 11 млн тенге.

Кроме того, в январе мы писали о том, как почти миллион пачек сигарет под видом ламп из Ирана пытались провезти в Алматы.

В целом же, согласно статье 234 УК РК, перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения является экономической контрабандой.

В части 1 данной статьи указано, что экономическая контрабанда наказывается штрафом в размере до 80 МРП (276 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, если то же деяние совершено:

неоднократно;

лицом с использованием своего служебного положения;

с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль;

в особо крупном размере (стоимость перемещенных товаров, превышающая 20 тыс. МРП – то есть более 69 млн тенге);

группой лиц по предварительному сговору, –

оно наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций либо должностным лицом, или же преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.